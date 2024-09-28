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        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere güvenlik trafik eğitimi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince 225 ilk ve ortaokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:45
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        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere güvenlik trafik eğitimi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince 225 ilk ve ortaokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yolbaşı ve Kazıklı mahallelerindeki öğrencilere eğitim verdi.

        Eğitimlerde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarırır anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Öğrencilere eğitimin sonunda jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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