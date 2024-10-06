Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK’nin teknik direktörü Selçuk İnan, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İnan, mücadeleleri için Beşiktaş’ı tebrik ettiğini belirterek, siyah-beyazlı takıma Avrupa’da başarılar diledi.

Maça kazanmak istediklerini belli ettirerek başladıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Pozisyonlara girerek başladık. Maça tam düşündüğümüz gibi başladık. Tabi Beşiktaş’ın artılarını eksilerini fazlasıyla bildiğimiz için doğru savunduğumuzu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru atakları da yaptık, pozisyon da bulduk. Ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Maç arada bir gitti geldi, bir geçiş oyununa döndü, en nihayetinde toparlanmasını bildik. Çünkü Beşiktaş’ın önemli oyuncuları var. Onlara alan ve zaman verdiğinizde sizi çabucak cezalandırabileceklerinin farkındaydık. Çok iyi mücadele etti takım, bu yüzden mutluyum. Onları tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ne olursa olsun maçın başından sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Kazanmak istediklerini belli ettirdiler. Yeni bir takımız, işimiz kolay değil ama oyuncularımızın bu kadar çabuk sürede gelişim göstermesi takımı sahiplenmesi beni ayrıca mutlu etti. Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. En nihayetinde son dakikada da olsa 1 puan almak ve buranın zor bir deplasman olduğunu rakiplere hissettirmek benim için önemliydi."