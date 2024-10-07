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        Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'a geçit vermiyor

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, iç sahada rakibiyle yaptığı 6 maçta siyah-beyazlıların galibiyete uzanmasına izin vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:10
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        Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'a geçit vermiyor
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, iç sahada rakibiyle yaptığı 6 maçta siyah-beyazlıların galibiyete uzanmasına izin vermedi.

        Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenildi, Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

        Gaziantep temsilcisi, dün evinde Beşiktaş karşısında 90+5. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        - Beşiktaş'a Gaziantep deplasmanı yaramıyor

        Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'ı iç sahada 6 kez ağırladı. Bu karşılaşmaların 3'ünü Gaziantep FK kazandı, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Ligde topladığı 5 puanla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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