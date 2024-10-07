Gaziantep'te 43 yıllık okul müdürüne duygulandıran veda

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 43 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü Ramazan Yıldırım için okulunda sürpriz veda düzenlendi.

Emekli olan okul müdürü için Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğünde veda töreni yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım emekli olan Ramazan Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Görev yaptığı süre boyunca çalıştığı meslektaşlarından helallik isteyen Ramazan Yıldırım da "Bayrağı artık sizlere devrettik. Artık bayrak sizindir. Biliyorsunuz bayrak lekesiz olur. Bu bayrağı artık sizlere tertemiz devrediyorum." dedi.