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        GAÜN öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla kınama yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:58
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        GAÜN öğrencileri İsrail'i protesto etti
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla kınama yürüyüşü gerçekleştirdi.

        GAÜN Merkezi Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Gazze için kampüsler ayağa", "Antep'ten Gazze'ye selam" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto ederek slogan atan öğrenciler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

        Şiir ve ezgilerin de yer aldığı programda, öğrencilerin basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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