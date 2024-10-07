GAÜN öğrencileri İsrail'i protesto etti

Şiir ve ezgilerin de yer aldığı programda, öğrencilerin basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto ederek slogan atan öğrenciler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

GAÜN Merkezi Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Gazze için kampüsler ayağa", "Antep'ten Gazze'ye selam" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

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