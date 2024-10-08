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        Araban gıda denetimi gerçekleştirildi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:07
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        Araban gıda denetimi gerçekleştirildi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda, fırın, market ve bakkal gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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