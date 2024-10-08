Araban gıda denetimi gerçekleştirildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, fırın, market ve bakkal gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
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