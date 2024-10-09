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        Araban Ovası'nda pamuk hasadı başladı

        Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Araban Ovası'ndaki çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:00
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        Araban Ovası'nda pamuk hasadı başladı
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        Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Araban Ovası'ndaki çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

        Üreticinin "beyaz altın" olarak da adlandırdığı pamukta hasat dönemine girildi.

        Arabanlı pamuk üreticisi Yusuf Karataş, gazetecilere, dönüm başına yaklaşık 500 kilogram pamuk hasadı yaptığını söyledi.

        Sezonun hayırlı olmasını dileyen Karataş, "Binbir zahmetle yetiştirdiğimiz pamukta 2024 yılı makineli hasadımızda yüksek rekolte bizi sevindiriyor." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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