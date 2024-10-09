Araban Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Üreticinin "beyaz altın" olarak da adlandırdığı pamukta hasat dönemine girildi.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Araban Ovası'ndaki çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

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