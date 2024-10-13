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        Gaziantep'te intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri defnedildi

        Gaziantep'te tabancayla intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:27
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        Gaziantep'te intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri defnedildi
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        Gaziantep'te tabancayla intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde dün, çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir (4), eşi Emine Demir'i tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Ahmet Demir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazının ardından 6 cenaze, aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

        Aile yakınlarından Fariz Malat, gazetecilere, Ahmet Demir'in maddi sıkıntısının olmadığını, yaklaşık 2 yıldır sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde dün, Ahmet Demir, eşini ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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