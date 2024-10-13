Gaziantep'te intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri defnedildi Gaziantep'te tabancayla intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:27 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL