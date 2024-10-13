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        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:44
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        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Karacaahmet Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Ali Servet A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ali Servet A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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