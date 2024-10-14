GAİB üyesi firmalar en çok kuru meyveyi Almanya ve İtalya'ya sattı

OKAN COŞKUN - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 9 ayda 94 ülkeye 241 milyon 49 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, kuru meyve ihracatında yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını söyledi.

İhracattan memnun olduklarını ifade eden Çıkmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin temel ve en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kuru meyve ihracatının 2024 yılı ocak-eylül dönemi sektör ihracatı incelendiğinde, bölgemizden gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olmuştur. 2024 yılının 9 aylık döneminde birliğimizden yapılan kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artış kaydederek 100 milyon 316 bin dolar oldu. Antep fıstığı ihracatı ise yüzde 51,3 artarak 94 milyon 906 bin dolar olmuştur. Kuru kayısı ve Antep fıstığını yüzde 6,6 artış ve yaklaşık 20 milyon dolar ihracatla diğer meyve kuruları ve yüzde 5,7 artış ve 11 bin 358 milyon dolar ihracatla kuru incir takip etti. 9 aylık dönem incelendiğinde kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatımızın bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 81'ini oluşturduğu görülmektedir."

- En çok Avrupa ülkelerinin "ağzı tatlandı" Çıkmaz, bölgelerinden ihraç edilen ürünlerin en çok Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirtti. İhracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Çıkmaz, şunları kaydetti: "En çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 110,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 38,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artışla Amerika ülkeleri ve 23,3 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 42,1'lik artışla Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir.