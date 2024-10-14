Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GAİB üyesi firmalar en çok kuru meyveyi Almanya ve İtalya'ya sattı

        OKAN COŞKUN - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 9 ayda 94 ülkeye 241 milyon 49 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAİB üyesi firmalar en çok kuru meyveyi Almanya ve İtalya'ya sattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 9 ayda 94 ülkeye 241 milyon 49 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, kuru meyve ihracatında yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını söyledi.

        İhracattan memnun olduklarını ifade eden Çıkmaz, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin temel ve en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kuru meyve ihracatının 2024 yılı ocak-eylül dönemi sektör ihracatı incelendiğinde, bölgemizden gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olmuştur. 2024 yılının 9 aylık döneminde birliğimizden yapılan kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artış kaydederek 100 milyon 316 bin dolar oldu. Antep fıstığı ihracatı ise yüzde 51,3 artarak 94 milyon 906 bin dolar olmuştur. Kuru kayısı ve Antep fıstığını yüzde 6,6 artış ve yaklaşık 20 milyon dolar ihracatla diğer meyve kuruları ve yüzde 5,7 artış ve 11 bin 358 milyon dolar ihracatla kuru incir takip etti. 9 aylık dönem incelendiğinde kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatımızın bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 81'ini oluşturduğu görülmektedir."

        - En çok Avrupa ülkelerinin "ağzı tatlandı"

        Çıkmaz, bölgelerinden ihraç edilen ürünlerin en çok Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirtti.

        İhracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Çıkmaz, şunları kaydetti:

        "En çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 110,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 38,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artışla Amerika ülkeleri ve 23,3 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 42,1'lik artışla Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir.

        Yılın 9 aylık döneminde, birliğimizden ülkelere yapılan ihracatta ilk sırada yüzde 19,6 pay, 47,2 milyon dolar ihracat ve yüzde 7,4 artış ile Almanya, ikinci sırada yüzde 12,8 pay, 30,8 milyon dolar ihracat ve yüzde 86,2 artış ile İtalya, üçüncü sırada ise yüzde 10,4 pay, 25,1 milyon dolar ihracat ve yüzde 58,4 artış ile ABD bulunmaktadır. 2024 yılının 9 ayında 94 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Gaziantep Üniversitesinin elektrikli aracı "Zeugma" TEKNOFEST'te çifte ödül...
        Gaziantep Üniversitesinin elektrikli aracı "Zeugma" TEKNOFEST'te çifte ödül...
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca k...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca k...
        Gaziantep'te polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Gaziantep'te polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi