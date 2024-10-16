Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.G, Nurdağı ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlünün adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrenci...
        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrenci...
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te otoyol jandarması göreve başladı
        Gaziantep'te otoyol jandarması göreve başladı
        Başkan Şahin'den GCC Başkanı Ay'a ziyaret
        Başkan Şahin'den GCC Başkanı Ay'a ziyaret
        Ortamdaki virüs ve bakterileri yok eden cihaz üretti
        Ortamdaki virüs ve bakterileri yok eden cihaz üretti