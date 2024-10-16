Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan hükümlü yakalandı

Hükümlünün adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.G, Nurdağı ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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