Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

        Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.B, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep'te "Transplantasyon'24" toplantısında ko...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep'te "Transplantasyon'24" toplantısında ko...
        Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız...
        Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız...
        Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlendi
        Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlendi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
        Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen tutuklandı (2)
        Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen tutuklandı (2)