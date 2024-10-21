Gaziantep'te canlı yayında böbrek nakli gerçekleştirildi

YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi akademisyenleri hastanede böbrek nakli yaparken "Transplantasyon'24" toplantısına katılarak canlı yayında böbrek nakli yaptı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneğince bu yılki ayağı Gaziantep'te gerçekleştirilen kongrede, Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde yapılan nakil, kongre salonuna canlı bağlantıyla aktarıldı.

Akademisyenlerin de yer aldığı kongrede katılımcılar, böbrek nakli sürecini izleme imkanı bulurken ameliyat esnasında bilgi alış verişinde bulundu.

Nakli gerçekleştiren cerrahlar, izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak ameliyatın teknik detaylarını ve süreçle ilgili bilgileri aktardı.

Öğretim üyesi Genel Cerrah Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, AA muhabirine, ameliyatın başarılı gerçekleştiğini söyledi.

Böbrek naklinin Türkiye'nin birçok yerinden gelen akademisyen ve cerrahlarla beraber canlı olarak tamamladığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Canlı yayınla yaptığımız ameliyat başarılı bir şekilde yapıldı. Hastamızın idrar çıkışını gördük bu bizi sevindirdi. Ameliyat esnasında kongre salonunda bulunan hocalarımızla herkes kendi tekniklerini bizim yaptığımız teknik ile ilgili görüşlerini paylaşmış, süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunmuş olduk. Yakın tarihte bu hastaneyi kurduk. Şu ana kadar 159 nakil hastanemizde gerçekleşti. Bu nakillerle 160'ı geçmiş olacağız. Türkiye'de en çok nakil yapan hastaneler içeresindeyiz."