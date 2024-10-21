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        Gaziantep Üniversitesinde "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenecek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:30
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        Gaziantep Üniversitesinde "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenecek
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenecek.

        GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek etkinlikte, birçok akademisyen, diş hekimi ve öğrenci bir araya gelecek.

        Üniversitede 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek kongrede, alana ilişkin birçok tedavi yöntemi de ele alınacak.

        Kongrenin ikinci başkanı Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, kongrenin önemli olduğunu ifade etti.

        Öğrenci ve akademisyenlerin bilgi paylaşımının da önemli olduğunu aktaran Sürmelioğlu, "Diş hekimliği alanındaki yeni kullanılan teknolojiler ve yeni gelişmeler ele detaylıca ele alınacak. Kongrede, alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılar tarafından verilecek olan konferansların yanı sıra genç sözlü veya poster sunumlar olacak." dedi.

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