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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:51
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Remzi Görünmez (50) idaresindeki 06 FY 0778 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Görünmez'in cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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