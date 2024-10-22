Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Remzi Görünmez (50) idaresindeki 06 FY 0778 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Görünmez'in cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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