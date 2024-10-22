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        Araban'da üniversite öğrencilerine maddi destek verilecek

        Gaziantep'in Araban ilçesinde üniversite kazanan öğrencilere 7 bin 500 lira destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:56
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        Araban'da üniversite öğrencilerine maddi destek verilecek
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde üniversite kazanan öğrencilere 7 bin 500 lira destek verilecek.

        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, gazetecilere, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere tek sefere mahsus 7 bin 500 lira destek verileceğini belirtti.

        Destekten ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanabileceğini aktaran Kaymakam İşçimen, "22 Ekim-08 Kasım tarihleri arasında başvurular E-Devlet üzerinden yapılacaktır. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız öğrenci belgesi ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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