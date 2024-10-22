Araban'da üniversite öğrencilerine maddi destek verilecek

Destekten ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanabileceğini aktaran Kaymakam İşçimen, "22 Ekim-08 Kasım tarihleri arasında başvurular E-Devlet üzerinden yapılacaktır. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız öğrenci belgesi ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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