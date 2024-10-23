Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban Belediyesi yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban Belediyesi yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

        Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yeni doğan bebekleri ve aileleri ziyaret ettiklerini ve onlara çeşitli hediye verdiklerini söyledi.

        Doğum sonrası ailenin üzerindeki maddi yükü hafifletmek istediklerini aktaran Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Araban Belediyesi olarak aileyi korumak, doğum sonrası aile üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve manevi destek sunmak için ailelerin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Ağustos tarihinde başlattığımız bir sosyal proje olan 'Hoş geldin Bebek' projemiz kapsamında, bugüne kadar 40 kız, 35 erkek bebek olmak üzere toplam 75 bebeğin ailesine Araban Belediyesi tarafından hediyeleri teslim edildi."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı
        Gaziantep'te 5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı
        Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
        Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
        Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden bebek ölümü haberlerine ilişkin açıklama:
        Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden bebek ölümü haberlerine ilişkin açıklama:
        Araban'da üniversite öğrencilerine maddi destek verilecek
        Araban'da üniversite öğrencilerine maddi destek verilecek
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davaya...
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davaya...
        Gazi Osman Çamlı: "FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi iste...
        Gazi Osman Çamlı: "FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi iste...