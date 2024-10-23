Araban Belediyesi yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor
Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.
Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yeni doğan bebekleri ve aileleri ziyaret ettiklerini ve onlara çeşitli hediye verdiklerini söyledi.
Doğum sonrası ailenin üzerindeki maddi yükü hafifletmek istediklerini aktaran Başkan Özdemir, şunları kaydetti:
"Araban Belediyesi olarak aileyi korumak, doğum sonrası aile üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve manevi destek sunmak için ailelerin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Ağustos tarihinde başlattığımız bir sosyal proje olan 'Hoş geldin Bebek' projemiz kapsamında, bugüne kadar 40 kız, 35 erkek bebek olmak üzere toplam 75 bebeğin ailesine Araban Belediyesi tarafından hediyeleri teslim edildi."
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