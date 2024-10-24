Peyniri kurutup ABD'ye ihraç ediyor

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te kurutulmuş peynir (kurut) üreten girişimci kadın, bir yandan ABD'ye ihracat gerçekleştirirken diğer yandan ise 5 kadına istihdam sağlıyor.

Üç çocuk annesi Özlem Görünüş, bir arkadaşının tavsiyesiyle Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansının ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kurutulmuş peynir üretmeye başladı.

Kurutulmuş peynirin yurt dışında talep gördüğünü öğrenen Görünüş, yaptığı girişimler sonucunda ABD'ye ürün satmaya başladı.

"2,5 aydır burada kurutulmuş peynir üretiyorum. Kurut Türklere ait ama artık yapmıyorlar ancak yurt dışında sevilerek tüketilen bir ürün. Biz de Amerika'ya gönderiyoruz. Kurut protein ve kalsiyum açısından yüksek ve uzun ömürlü bir atıştırmalık. Aynı zamanda çorbalarda yemeklerde soslarda makarna sosunda kullanılan veya meze olarak tüketilen bir ürün. Yaptığımız ürünlerin buradan Amerika'ya gitmesi, bizim için ülkemiz için çok güzel bir şey. İstihdam açısından da çok güzel, ev ekonomisine katkıda bulunabiliyoruz. 3 çocuk annesiyim, hem çalışıyorum hem çocuklarıma bakıyorum."