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        Gaziantep Baro Başkanı Duran, mazbatasını aldı

        Gaziantep Barosu Başkanlığına seçilen Bülent Duran, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:34
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        Gaziantep Baro Başkanı Duran, mazbatasını aldı
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        Gaziantep Barosu Başkanlığına seçilen Bülent Duran, mazbatasını aldı.

        Pazar günü Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Duran için Gaziantep Adliyesi Mehmet Uygun Salonu'nda tören düzenlendi.

        Duran, mazbatanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiğini belirterek, "Sorumluluğumuz ağır, farkındayız. Mesleğe ve avukatlığa katkım olacak, eminim. Katkım olursa çok sevineceğim. Sadece sizden rica, gerçekten iletişim halinde olalım bu konuda benim yanımda olun, birlikte olalım, güçlü olacağız." diye konuştu.

        Yönetimle fotoğraf çekilmesinin ardından program son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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