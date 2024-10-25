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        Gaziantep'te 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te, 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:25
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        Gaziantep'te 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te, 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.Ş'yi yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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