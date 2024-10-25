Gaziantep'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde briket yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde briket yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
M.A idaresindeki 27 D 9877 plakalı briket yüklü kamyon, İdilli-Köklü Mahallesi tali yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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