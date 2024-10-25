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        Gaziantep'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde briket yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:36
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        Gaziantep'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde briket yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.A idaresindeki 27 D 9877 plakalı briket yüklü kamyon, İdilli-Köklü Mahallesi tali yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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