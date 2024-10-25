Gaziantep'te 23 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde 23 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde 23 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ve beraberinde 4 şüpheli yakalandı.
Üzerlerinden 127 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve bin 460 lira para ele geçirilen şüpheliler işlemler için emniyete götürülürken, hükümlü ise cezaevine gönderildi.
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