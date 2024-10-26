Mozaik sanatı, Avrupalı öğrencileri Gaziantep'te buluşturdu

Gaziantep'te sınıf öğretmeninin hazırladığı proje kapsamında Hırvatistan, Litvanya ve Romanya’dan kente gelen öğrenciler, mozaik sanatı öğrendi.

Sınıf öğretmeni Esra Topbaş'ın unutulmaya yüz tutan kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla hazırladığı "Kültürel mirasın dijital ayak izi" projesi kapsamında 3 ülkeden 20 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Gaziantep'e geldi.

Avrupa Birliğinden alınan destekle öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki atölyeye katılarak, mozaik sanatını öğrendi.

Topbaş, AA muhabirine, Gaziantep'te kültürel miras denilince ilk akla gelen sanat dallarından birinin mozaik sanatı olduğunu ifade ederek, "Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerleri devam ettirmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Biz de onların kaybolmaya yüz tutan kültürel mirasını gördük." dedi.

Projeye Romanya'dan katılan Monica Iuliana Onıca, Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'ye geldiğim için, projedeki en iyi hareketliliği geçirdiğim için çok mutlu oldum. Gaziantep'i çok sevdim, öğrencilerimiz için burada olmak çok güzel. İstanbul’un dünyanın buluşma noktası sözü çok doğru. Türkiye'deki ortaklarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye müzikle, sanatla ve kültürle dolu bir ülke. Burada çok mutlu vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.