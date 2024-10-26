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        Mozaik sanatı, Avrupalı öğrencileri Gaziantep'te buluşturdu

        Gaziantep'te sınıf öğretmeninin hazırladığı proje kapsamında Hırvatistan, Litvanya ve Romanya'dan kente gelen öğrenciler, mozaik sanatı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:58
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        Mozaik sanatı, Avrupalı öğrencileri Gaziantep'te buluşturdu
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        Gaziantep'te sınıf öğretmeninin hazırladığı proje kapsamında Hırvatistan, Litvanya ve Romanya’dan kente gelen öğrenciler, mozaik sanatı öğrendi.

        Sınıf öğretmeni Esra Topbaş'ın unutulmaya yüz tutan kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla hazırladığı "Kültürel mirasın dijital ayak izi" projesi kapsamında 3 ülkeden 20 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Gaziantep'e geldi.

        Avrupa Birliğinden alınan destekle öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki atölyeye katılarak, mozaik sanatını öğrendi.

        Topbaş, AA muhabirine, Gaziantep'te kültürel miras denilince ilk akla gelen sanat dallarından birinin mozaik sanatı olduğunu ifade ederek, "Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerleri devam ettirmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Biz de onların kaybolmaya yüz tutan kültürel mirasını gördük." dedi.

        Projeye Romanya'dan katılan Monica Iuliana Onıca, Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'ye geldiğim için, projedeki en iyi hareketliliği geçirdiğim için çok mutlu oldum. Gaziantep'i çok sevdim, öğrencilerimiz için burada olmak çok güzel. İstanbul’un dünyanın buluşma noktası sözü çok doğru. Türkiye'deki ortaklarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye müzikle, sanatla ve kültürle dolu bir ülke. Burada çok mutlu vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Hırvatistan'dan katıla Ivana Francic, Gaziantep kültürünü gördükleri için çok memnun olduğunu aktararak, özellikle mozaiği öğrenmenin çok farklı ve güzel bir duygu olduğunu ekledi.

        Merkezin koordinatörü mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, projelere destek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Bugün Avrupa'dan bir çok gencimiz geldi. Mozaik sanatı her zamanki gibi bir köprü oluşturdu, farklı renkleri, kültürleri bir araya getirdi. Çoğu çekim yaptı ve dijital ayak izlerimizi bırakmış olduk. Onlara mozaiğin yapım tekniklerini, tarihteki ve şehirdeki önemini paylaştık. Yaptığımız çalışmayla bu sanatın ne kadar kıymetli ve özel bir sanat olduğunun farkına vardılar."

        Öğrenciler, proje kapsamında kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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