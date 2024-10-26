Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinin Gazze'deki yardım faaliyetleri sürüyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından, İsrail'in bir yılı aşkın süredir abluka ve saldırıları altındaki Gazze halkına yardım ulaştırılmaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 1 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden saldırılarda insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, dernek olarak ilk günden bu yana Gazze halkı için yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Gazze'nin 1 yılı aşkın süredir İsrail’in bombardımanı altında olduğunu hatırlatan Bulut, "Gazzeli kardeşlerimiz çok zor durumda hayat mücadelesi ediyorlar. 40 bin üzerinde şehit, 100 bin civarı yaralı var. Bunların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Dernek olarak biz 7 Ekim’den önce de Gazze’de çalışıyorduk. Şu anda her gün aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın bize bağışladığı yardımları günlük sıcak yemek olarak Gazzeli kardeşlerimize ulaştırıyoruz." dedi.

Bulut, Gazze'yi kışın zor şartların beklediğini, bu yüzden onlar için çadır oluşturduklarını ve kurulan 1000 çadırda Gazzelilerin yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı. Günlük 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Bulut, "Bu sayının bazen 5 ila 10 bine kadar çıktığı oluyor. Günlük sebze ve meyve paketleri dağıtıyoruz. Çocuklar için mama, kadınlar için hijyen paketi dağıtıyoruz. Hijyen çok önemli çünkü Gazze'nin altyapısı çöktü. Şu an orada su, elektrik yok. Dolayısıyla salgın hastalıklar baş gösterdi. Bunun için hijyen paketi de çok değerli. Bunları kardeşlerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.