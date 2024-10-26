Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinin Gazze'deki yardım faaliyetleri sürüyor

        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından, İsrail'in bir yılı aşkın süredir abluka ve saldırıları altındaki Gazze halkına yardım ulaştırılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinin Gazze'deki yardım faaliyetleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından, İsrail'in bir yılı aşkın süredir abluka ve saldırıları altındaki Gazze halkına yardım ulaştırılmaya devam ediyor.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 1 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden saldırılarda insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, dernek olarak ilk günden bu yana Gazze halkı için yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

        Gazze'nin 1 yılı aşkın süredir İsrail’in bombardımanı altında olduğunu hatırlatan Bulut, "Gazzeli kardeşlerimiz çok zor durumda hayat mücadelesi ediyorlar. 40 bin üzerinde şehit, 100 bin civarı yaralı var. Bunların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Dernek olarak biz 7 Ekim’den önce de Gazze’de çalışıyorduk. Şu anda her gün aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın bize bağışladığı yardımları günlük sıcak yemek olarak Gazzeli kardeşlerimize ulaştırıyoruz." dedi.

        Bulut, Gazze'yi kışın zor şartların beklediğini, bu yüzden onlar için çadır oluşturduklarını ve kurulan 1000 çadırda Gazzelilerin yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı.

        Günlük 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Bulut, "Bu sayının bazen 5 ila 10 bine kadar çıktığı oluyor. Günlük sebze ve meyve paketleri dağıtıyoruz. Çocuklar için mama, kadınlar için hijyen paketi dağıtıyoruz. Hijyen çok önemli çünkü Gazze'nin altyapısı çöktü. Şu an orada su, elektrik yok. Dolayısıyla salgın hastalıklar baş gösterdi. Bunun için hijyen paketi de çok değerli. Bunları kardeşlerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

        Gazze'de yürüttükleri insani yardım çalışmalarında günlük 10 binden fazla kişiye iyilikle dokunduklarının altını çizen Bulut, Gazzeliler rahata kavuşup sıkıntılar bitinceye kadar çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mozaik sanatı, Avrupalı öğrencileri Gaziantep'te buluşturdu
        Mozaik sanatı, Avrupalı öğrencileri Gaziantep'te buluşturdu
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te "Cumhuriyete giden yol" söyleşisi yapıldı
        Gaziantep'te "Cumhuriyete giden yol" söyleşisi yapıldı
        Gaziantep'te 23 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 23 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Genç eskrimciler, madalya mücadelesi verecek
        Genç eskrimciler, madalya mücadelesi verecek