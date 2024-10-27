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        Gaziantep'te genç kıza motosikletin çarpma anı güvenlik kamerasında

        Gaziantep'te motosikletin genç kıza çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:27
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        Gaziantep'te genç kıza motosikletin çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'te motosikletin genç kıza çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güneykent Mahallesi'nde 10 Ekim'de sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıya geçmek isteyen Şerife Mercandağ'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercandağ, hayatını kaybetti.

        Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağ'a motosikletin çarpma anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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