Gaziantep'te genç kıza motosikletin çarpma anı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te motosikletin genç kıza çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'te motosikletin genç kıza çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güneykent Mahallesi'nde 10 Ekim'de sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıya geçmek isteyen Şerife Mercandağ'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercandağ, hayatını kaybetti.
Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağ'a motosikletin çarpma anı yer alıyor.
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