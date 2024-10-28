Gaziantep'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Ö, L.K, B.D ve A.Ö, izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Alanda yapılan aramada, dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve bir miktar ip ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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