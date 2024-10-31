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        Gaziantep'te 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 08:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 08:59
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        Gaziantep'te 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yerini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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