Gaziantep'te 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yerini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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