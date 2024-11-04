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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:43
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin başka bir ile götürüleceği bilgisi üzerine, Oğuzeli ilçesinde bir aracı durdurdu.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu T.E.A, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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