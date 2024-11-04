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        Araban'da marketlerde denetim yapıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:32
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        Araban'da marketlerde denetim yapıldı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.

        Araban Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak hizmet vermesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere, ekiplerin ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde düzenli olarak denetim yaptığını belirtti.

        Zabıta ekiplerinin son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığını denetlediğini belirten Özdemir, "Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmıyor. Vatandaşlarımızın sağlığına zarar veren her türlü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

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