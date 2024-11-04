Araban'da marketlerde denetim yapıldı

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere, ekiplerin ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde düzenli olarak denetim yaptığını belirtti.

Araban Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak hizmet vermesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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