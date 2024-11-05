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        Kartondan eserlerle tasarruf ve çevre bilincine dikkati çektiler

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirilen Karton Heykel Çalıştayı kapsamında öğrenciler, tasarruf ve çevre bilincine dikkati çekmek için kartondan heykel ve maske gibi ürünler tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:44
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        Kartondan eserlerle tasarruf ve çevre bilincine dikkati çektiler
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirilen Karton Heykel Çalıştayı kapsamında öğrenciler, tasarruf ve çevre bilincine dikkati çekmek için kartondan heykel ve maske gibi ürünler tasarladı.

        Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda 52 öğrenci ve 12 öğretim elemanı bir araya geldi. Etkinlikte, geri dönüştürülebilir malzemelerle sanatsal eserler ortaya çıkarmaya çalışan katılımcılar, kartondan heykel, maske ve süs eşyası gibi onlarca ürünü ortaya koydu.

        GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Özer, AA muhabirine, çalıştayın ana fikrinin geri dönüştürülmüş karton ambalajları sanatsal faaliyetlerde kullanarak çevre bilinci ve tasarruf farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi.

        Özer, çalışmayla insanların farklı nesneleri değerlendirerek sanatta nasıl kullanabileceğini göstermeyi ve tasarrufun önemine vurgu yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Katılımcılara kartondan heykeller yapabilmeleri için farklı yöntemleri deneyimleme imkanı sunduk. Bu süreç, öğrencilerde büyük bir heyecan yarattı ve ortaya güzel işler çıktı." dedi.

        Çalıştayın sadece yerel düzeyde kalmayıp uluslararası bir platforma taşınmasını hedeflediklerini aktaran Özer, kartonun sanatsal bir nesneye dönüştürülmesinin hem yaratıcı potansiyeli hem de malzeme tasarrufunun önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

        Özer, "Zaman tasarruf zamanı. Hem zamanımızı hem de kullandığımız malzemeleri verimli değerlendirmeliyiz. Bu çalıştay, sürdürülebilir teknolojiler ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için bir fırsattı ve yüksek beklentilerle yola çıktık." diye konuştu.

        Sergi küratörü Bekir Baba da çalıştayın kaynakların etkin kullanımına katkı sunduğunu belirterek, çevreye katkıda bulunarak yenilikçi fikirlerle estetik değerler yarattıklarını, bu şekilde israfı önlerken öngörülü çözümler geliştirdiklerini anlattı.

        Çalıştaya katılan öğrencilerden resim bölümü öğrencisi Zülal Meryem Karataş da tasarrufu ve sanatı birleştirdikleri bu projede kartondan maketler ürettiklerini ve kaynakları verimli kullanarak israfı önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

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