AK Parti Araban İlçe Başkanı Ömeroğlu, mazbatasını aldı
AK Parti Araban İlçe Başkanlığına seçilen Seydi Vakkas Ömeroğlu, mazbatasını aldı.
AK Parti Araban İlçe Başkanlığına seçilen Seydi Vakkas Ömeroğlu, mazbatasını aldı.
Araban İlçe Seçim Kurulu'na ilçe yönetimi ve partililerle birlikte giden Ömeroğlu'na, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ayşe Tuğçe Yaman Soylu tarafından mazbatası teslim edildi.
Mazbata töreninin ardından konuşan Ömeroğlu, "İlçe başkanlığı mazbatamızı aldık. Rabbim hayırlı hizmetler yapmamızı nasip etsin." dedi.
Ömeroğlu, 27 Ekim Pazar günü yapılan ve tek liste halinde gidilen 7'inci olağan ilçe kongresinde göreve seçilmişti.
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