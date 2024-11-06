AK Parti Araban İlçe Başkanı Ömeroğlu, mazbatasını aldı

Ömeroğlu, 27 Ekim Pazar günü yapılan ve tek liste halinde gidilen 7'inci olağan ilçe kongresinde göreve seçilmişti.

Araban İlçe Seçim Kurulu'na ilçe yönetimi ve partililerle birlikte giden Ömeroğlu'na, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ayşe Tuğçe Yaman Soylu tarafından mazbatası teslim edildi.

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