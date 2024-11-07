Araban'da gıda firmalarına yönelik denetim

Gaziantep'in Araban ilçesinde belediye ekipleri, fırın ve unlu mamulleri üreten işletmeleri denetledi.

Başkan Özdemir, denetimlerin ardından gazetecilere, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için denetimlere devam ettiklerini söyledi.

İlçe merkezinde başlattıkları gıda denetimleri kapsamında fırın ve unlu mamulleri üretimi yapılan işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarının incelenip kontrol edildiğini ifade eden Özdemir, "İlçe merkezimizdeki fırın ve unlu mamulleri üreten işletmelerde ekiplerimizce genel hijyen, temizlik, gramaj kontrolü gibi halkımızın sağlığını ilgilendiren konular incelendi. Gıda ürünleri üreten işyerlerindeki denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." diye konuştu.