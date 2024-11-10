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        "Atatürk'ün mahallesi"ndeki anı müzesini 10 yılda 620 bin kişi ziyaret etti

        OKAN COŞKUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi'nde bulunan ve Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'ni 10 yılda 620 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:16
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        "Atatürk'ün mahallesi"ndeki anı müzesini 10 yılda 620 bin kişi ziyaret etti
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        OKAN COŞKUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi'nde bulunan ve Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'ni 10 yılda 620 bin kişi ziyaret etti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933'te Gaziantep'i ziyaret ettiğinde kendisine sunulan hemşehrilik teklifini kabul etmesi üzerine Büyük Önder'in nüfus kaydı merkeze bağlı Bey Mahallesi'ne yapıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kentte Atatürk'ün anısını yaşatmak için nüfusa kayıtlı olduğu mahallede bulunan tarihi bir evi restore ederek 2014'te Atatürk Anı Müzesi'ni ziyaretçilere açtı.

        Müzede, Atatürk'ün Gaziantep ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları, nüfus cüzdanının nüshası, kentte kaldığı gece kullandığı karyola ile yemek ve fincan takımları gibi çeşitli eşyalar sergileniyor. Müze yılda ortalama 60 bin ziyaretçi ağırlıyor.

        Atatürk Anı Müzesi Sorumlusu Sema Çelik, AA muhabirine, müzenin sevilerek ziyaret edildiğini söyledi.

        Gazianteplilerin Atatürk'e sevgisinin gösterilmesi için müzenin oluşturulduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "O zaman bazı yerli aileler eşyalarını saklamışlar. Ziyarette kullandığı eşyalar duruyor. 19 Mayıs 2014'te bağış yoluyla hizmete açılmış bir müze. Konukoğlu ailesi tarafından konak bağışlanmış diğer aileler tarafından da ellerinde ne varsa verilmiş ve müzede sergileniyor. 620 bin civarında bir ziyaretçimiz var. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve özel tarihlerde ziyaret edilen bir müzeyiz. Hem gruplarımız oluyor hem de programlarımız oluyor. Hafta içi tüm okullardan bütün öğrenciler geliyorlar. 10 Kasım haftası günlük 1500 civarında ziyaretçimiz oluyor."

        Çelik, müzeye gelen ziyaretçilerin Atatürk'ün Bey Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğunu öğrenince mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        - Ziyaretçilerden beğeni

        Müzeyi ziyaret eden öğretmen Zekiye İslam 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencileri müzeye getirdiklerini belirtti.

        Öğrencilerin ziyaretten mutlu olduğunu ifade eden İslam, "Bu evde Atatürk'ün birçok anısı bulunuyor. Öğrencilere bu evi tanıtmak istedik." dedi.

        Anaokulu öğrencisi Ömür İmre, Atatürk'ü tanımak için müzeye geldiğini söyledi.

        Öğrencilerden Mehmet Emir Çetintaş da daha önce annesiyle müze geldiğini ve çok beğendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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