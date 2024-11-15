Güneydoğu'dan 10 ayda 2,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 10 ayında 2,8 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, bölgeden ekim ayında 76,7 bin ton makarna, 31,4 bin ton ayçiçeği yağı, 13 bin tonun üzerinde bisküvi ve gofret ile çikolata ve kakao içeren ürün ihraç edildi.

Ekim ayında 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen bölgeden, 10 ayda yapılan dış satım ise 2 milyar 806 milyon 954 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin değerlerinin yaratıcı pazarlama çalışmalarıyla daha fazla tanıtılması ve dünyadaki tüketici trendlerine uygun şekilde öne çıkarılması gerektiğini belirtti. Yılın 10 ayında toplam ihracatın 120 bin tona yaklaştığı tatlı, bisküvi, gofret, çikolata ve kakao içeren ürünlerin bölgeye getirisinin 430 milyon doları bulduğuna dikkati çeken Kadooğlu, şunları kaydetti: