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        Gaziantep'te rüşvet ve sahtecilikle ilgili 5 avukatın yargılanmasına başlandı

        Gaziantep'te "rüşvet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından haklarında dava açılan 1'i tutuklu 5 avukatın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:33
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        Gaziantep'te rüşvet ve sahtecilikle ilgili 5 avukatın yargılanmasına başlandı
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        Gaziantep'te "rüşvet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından haklarında dava açılan 1'i tutuklu 5 avukatın yargılanmasına başlandı.

        7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. ile tutuksuz sanıklar B.Ş, kardeşi U.Ş. ile avukatları katıldı.

        Diğer tutuksuz sanıklar C.D. ve H.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşma salonuna bağlandı.

        Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Tutuklu sanık Ö.A'nın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Dava geçmişi

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, mahkemenin katibi M.C.K. 16 Eylül'de, avukat Ö.A. 25 Eylül'de tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada 5 avukat hakkında rüşvet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilikle suçlarından 7 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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