Gaziantep'te rüşvet ve sahtecilikle ilgili 5 avukatın yargılanmasına başlandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, mahkemenin katibi M.C.K. 16 Eylül'de, avukat Ö.A. 25 Eylül'de tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada 5 avukat hakkında rüşvet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilikle suçlarından 7 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Diğer tutuksuz sanıklar C.D. ve H.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşma salonuna bağlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. ile tutuksuz sanıklar B.Ş, kardeşi U.Ş. ile avukatları katıldı.

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