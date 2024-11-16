TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Nizip'te okul açılışında konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nizip TOBB Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, okulun ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İlçedeki eğitim altyapısının daha da güçleneceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her köşesinde eğitim kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nizip TOBB Ortaokulu, bu anlayışla inşa edildi ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak için kapılarını açtı. Bu vesileyle projeye katkıda bulunan tüm oda ve borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum."