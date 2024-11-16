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        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:58
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        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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