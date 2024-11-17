İslahiye'de Huzurlu Yaylası'na baz istasyonu kuruldu

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da bölgeye hizmet verecek olan baz istasyonunun hayırlı olmasını diledi.

80 metrelik baz istasyonu kurulumu nedeniyle düzenlenen törende konuşan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, bölge için uzun yıllardır bekleyen çok önemli bir sorunun çözüldüğüne dikkati çekti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.