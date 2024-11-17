Gaziantep'te yaralı şahin tedavi altına alındı

Ekipler, yırtıcı kuşu tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Nizip ilçesinde devriye esnasında yaralı ve bitkin halde paçalı şahin bulundu.

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