Gaziantep'te evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı

Ekipler, Yavuzeli ilçesinde S.F'nin evinde yaptığı aramada, 300 kilogram kuru üzüm posası, 2 litre kaçak alkol, 2 alkol yapımında kullanılan aparat ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.