Gaziantep'te evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkolün engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yavuzeli ilçesinde S.F'nin evinde yaptığı aramada, 300 kilogram kuru üzüm posası, 2 litre kaçak alkol, 2 alkol yapımında kullanılan aparat ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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