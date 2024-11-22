Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek

Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak.

Gaziantep FK'de Başakşehir maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit ile orta saha Badou Ndiaye sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 12 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

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