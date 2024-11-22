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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "yüzde 700 zam" iddialarına ilişkin açıklama:

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı "büfelerde kiraya yüzde 700 zam" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:01
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "yüzde 700 zam" iddialarına ilişkin açıklama:
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı "büfelerde kiraya yüzde 700 zam" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, iddialarla ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

        Bir gazetede yazılan oranların zam olmadığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza bağlı büfe ve işletmeler için günün emsal ve rayiçlerine göre yeni kiralar belirlenmiştir. Rakamlar zam değil, kiraya verilecek işletmeler için günün emsal ve rayiçlerine göre komisyon tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla haberde iddia edilen yüzde 700 zam gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Büfe ve işletmelerdeki 5 yıllık sözleşme süresinin dolduğu, işletmelerin gerçek fonksiyon ve amaçlarından farklı kullanıldığı, sözleşme sahiplerinin işletmeleri ikinci veya üçüncü şahıslara fahiş fiyatlarla kiraya verdiği belirtilen açıklamada, iddiaya konu büfelerin kira kontratlarının da 31 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

        Belediyenin şirketi GBB Tesis İşletmeciliği ve Üretim A.Ş. tarafından içinde oturanların tahliye edilmesinde ve yeniden kiraya verilmesinde kanuni hiçbir engel olmamasına rağmen, sadece kiraların günün emsallerine göre güncellenerek 5 yıl daha kiracılara verilmesinin planlandığını belirtilen açıklamada, "Böylelikle kiracıların mağduriyetinin de önüne geçmek hedeflenmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hem halka verilen hizmetin kalitesi ve herkes tarafından ulaşılabilir olması hem de bir kamu zararı olmaması noktasında çalışmalarına devam edecektir. Yapılan haberler gerçeği uzaktan yakından yansıtmamaktadır." görüşüne yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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