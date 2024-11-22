Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "yüzde 700 zam" iddialarına ilişkin açıklama:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı "büfelerde kiraya yüzde 700 zam" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, iddialarla ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Bir gazetede yazılan oranların zam olmadığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza bağlı büfe ve işletmeler için günün emsal ve rayiçlerine göre yeni kiralar belirlenmiştir. Rakamlar zam değil, kiraya verilecek işletmeler için günün emsal ve rayiçlerine göre komisyon tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla haberde iddia edilen yüzde 700 zam gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Büfe ve işletmelerdeki 5 yıllık sözleşme süresinin dolduğu, işletmelerin gerçek fonksiyon ve amaçlarından farklı kullanıldığı, sözleşme sahiplerinin işletmeleri ikinci veya üçüncü şahıslara fahiş fiyatlarla kiraya verdiği belirtilen açıklamada, iddiaya konu büfelerin kira kontratlarının da 31 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.