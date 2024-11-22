Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te şehit askerler anısına dikilen ağaç meyvelerinden elde edilen gelir ihtiyaçları karşılayacak

        Türk Silahlı Kuvvetlerince 2018'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun bahçesine dikilen zeytin fidanlarının meyvelerinden elde edilen gelir, okulun giderleri için kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te şehit askerler anısına dikilen ağaç meyvelerinden elde edilen gelir ihtiyaçları karşılayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerince 2018'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun bahçesine dikilen zeytin fidanlarının meyvelerinden elde edilen gelir, okulun giderleri için kullanılacak.

        Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 110 asker için 110 zeytin fidanı dikildi.

        Zeytin fidanları büyüyerek, yaklaşık 6 yıl sonra ilk meyvelerini verdi.

        Okul Müdürü Halim Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerinin isimlerinin verildiği zeytin ağaçlarının ürün vermeye başladığını söyledi.

        Okul Aile Birliği üyeleri ve okul personelinin yardımıyla ağaçlardan yaklaşık 150 kilogram zeytin toplandığını aktaran Erol, ürünün satışından elde edilecek gelirle okul giderlerini karşılamayı planladıklarını ifade etti.

        Erol, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Alman heyet, depremden etkilenen esnafı ziyaret etti
        Alman heyet, depremden etkilenen esnafı ziyaret etti
        Gaziantep'te karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası v...
        Gaziantep'te karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası v...
        "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nun İslam ülkelerinde yankı u...
        "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nun İslam ülkelerinde yankı u...
        Eylül öğretmen 10 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor
        Eylül öğretmen 10 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor
        Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Miraç sağlığına ve arkadaşlarına kavuşmanın mut...
        Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Miraç sağlığına ve arkadaşlarına kavuşmanın mut...
        İzmir'deki kadınlardan Oğuzelili 250 aileye yardım
        İzmir'deki kadınlardan Oğuzelili 250 aileye yardım