Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda B.T, M.Ç. ve M.P, izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Alanda yapılan aramada dedektör, darbeli matkap, 15 kazı malzemesi ve 2 altın arama çubuğu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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