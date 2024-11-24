Gaziantep'te 1300 depremzede aile, "yerinde dönüşüm"le yeni yaşamlarına başladı

OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'te "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran yaklaşık 13 bin vatandaştan 1300'ü yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için oluşturduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'te yaklaşık 13 bin kişi başvurdu.

Merkez ve ilçelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"İlimizde 13 bin civarı yerinde dönüşüm projesi başvurusu var. Bu başvuruların 3 bin 400'ü İslahiye, 3 bin 400'ü de Şehitkamil ilçesinde, kalanı ise diğer ilçelerde. 1300 inşaat ruhsatı ve izin belgesi verdik. Yapılan yerinde dönüşüm konutlarına vatandaşlarımız yerleşti. 13 bin başvurudan 1300'üne ruhsat verildi, yaklaşık 721 milyon lira ödeme yaptık. Ödemelerimizi ruhsat alındıktan sonra yüzde 10, daha sonra su basmanında yüzde 30, kaba inşaatı bitince yüzde 30 ve en son inşaat bitiminde yüzde 30 daha vererek toplamda 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi olmak üzere ödeme yapıyoruz. 40 bin lira proje bedeliyle birlikte 1 milyon 540 bin lira ödeme yapıyoruz."