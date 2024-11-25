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        Gaziantep'te tartıştığı eşini silahla öldüren koca intihar girişiminde bulundu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:50
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        Gaziantep'te tartıştığı eşini silahla öldüren koca intihar girişiminde bulundu
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar girişiminde bulundu.

        Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde M.T. (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.

        Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı zanlı M.T. ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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