Gaziantep'te tartıştığı eşini silahla öldüren koca intihar girişiminde bulundu

Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde M.T. (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.

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