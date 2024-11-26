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        Gaziantep'te jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele standı açtı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:48
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        Gaziantep'te jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele standı açtı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından alışveriş merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stant açıldı.

        Açılan stantta, şiddet mağduru kadınların hayatını kolaylaştıran Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının farkındalığının artırılması için uygulama tanıtılırken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

        Açıklamada, 360 kadının telefonuna cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan KADES Aplikasyonu yüklendiği, 225 erkeğe farkındalık eğitimi verildiği, "Kadına El-Kal-Ka-Maz" sloganının tanıtıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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