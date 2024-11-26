Gaziantep'te jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele standı açtı

Açılan stantta, şiddet mağduru kadınların hayatını kolaylaştıran Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının farkındalığının artırılması için uygulama tanıtılırken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından alışveriş merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stant açıldı.

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