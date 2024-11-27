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        Zeugma Mozaik Müzesi 442 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin yıl bitmeden tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:34
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        Zeugma Mozaik Müzesi 442 bin ziyaretçiyle rekor kırdı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin yıl bitmeden tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdığını açıkladı.

        Vali Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeugma Müzesi'nin kent için önemine işaret etti.

        Müzenin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirten Çeber, "Zeugma Mozaik Müzemiz, bu sene henüz bitmeden tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. 9 Eylül 2011 tarihinde açılan ve barındırdığı en büyük mozaik teşhir alanı ile ülkemizin en yoğun ziyaret edilen müzelerinden olan müzemiz, yıllık olarak 25 Kasım tarihi itibariyle 442 bin ziyaretçi rakamına ulaştı. Bu şehir, zengin kültürüyle adından söz ettirmeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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