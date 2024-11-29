Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Tedavileri devam eden Godfrey Bitok ve Emre Taşdemir ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla sürerken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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