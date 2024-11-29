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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:22
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla sürerken taktik çalışmalar ile son buldu.

        Tedavileri devam eden Godfrey Bitok ve Emre Taşdemir ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

        Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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