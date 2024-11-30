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        Gaziantep'te patlayıcı maddeyle krom arayan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde patlayıcı maddeyle izinsiz krom arayan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:49 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:49
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        Gaziantep'te patlayıcı maddeyle krom arayan 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde patlayıcı maddeyle izinsiz krom arayan 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapalı olan krom maden sahasında izinsiz arama yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda H.B, M.Ç, M.Y, M.Z. ve İ.P'yi gözaltına aldı.

        Bölgede yapılan aramada, 19 ton krom madeni, 5 dinamit lokumu, 2 av tüfeği ve şarjörü, 2 güç kaynağı, 2 dalgıç tipi su motoru, 2 fotokapan, 2 telsiz, matkap, kazı aletleri ve kablo ele geçirdi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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